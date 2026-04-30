В Тюмени врача избили из-за очереди в приемном покое

Пациенты Областной клинической больницы Тюмени избили врача из-за очереди в приемном покое. Агрессоры пинали медика ногами, после чего скрылись с места преступления. Их обнаружили благодаря камерам наблюдения, сообщило издание KP.RU .

Инцидент произошел 16 июня 2025 года. В больницу пришла компания из двух мужчин и двух девушек, поводом стали порезы на руках. В это время врач оказывал помощь пациенту, которого растерзали собаки — мужчине требовалась срочная помощь.

Прибывшие не захотели ждать, а когда врач попытался донести до них ситуацию, между ними вспыхнула словесная перепалка. После этого мужчины ворвались в кабинет, вытащили медика в коридор и стали его избивать ногами.

«Дерзость этого поступка и тяжесть повреждений, нанесенных врачу, шокировали. Это был не просто конфликт — это была демонстрация полного пренебрежения к закону и человеческой жизни», — рассказал изданию заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому округу Владислав Лесовец.

Нападавших нашли по камерам наблюдения с городской системы «Безопасный город». Они пытались убедить следствие, что врач напал первым, однако ключевым доказательством стало видео с камер наблюдения в приемном покое. Оба фигуранта ранее привлекались к уголовной ответственности, и их судимости на момент преступления не были погашены.

Лесовец отметил, что такие инциденты ставят под угрозу жизни тех, кто призван спасать других, а также пугают медицинский персонал.