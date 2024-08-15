Фельдшер пострадал в ДТП с такси на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: в Москве столкнулись скорая помощь и такси, есть пострадавшие

Авария с пострадавшими произошла в Алексеевском районе Москвы на проспекте Мира. Дорогу не поделили такси и автомобиль скорой помощи, сообщил источник 360.ru.

Информация о ДТП поступила в экстренные службы в 17:47. После столкновения помощь понадобилась фельдшеру. Его доставили с травмами в больницу. Также пострадал водитель такси.

На время устранения последствий аварии сотрудники Госавтоинспекции перекрыли две проезжие полосы в сторону области. Обстоятельства происшествия устанавливают.

На фото, которые попало в распоряжение 360.ru, видно, что автомобиль такси получил серьезные повреждения. У него сильно разбита передняя часть.

Утром 15 августа ДТП с участием машины скорой помощи произошло на улице Кирова в Подольске. В результате аварии различные травмы получили три человека.