Три человека пострадали в ДТП с такси и машиной скорой в Подольске

ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области

В Подольске утром 15 августа произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области

На фото, которые опубликовало ведомство, видно, что вторым участником аварии был автомобиль такси.

Рано утром легковушка ехала по улице Кирова, где столкнулась со скорой. Произошло это около 06:00. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека. Подробностей об их состоянии в пресс-службе не привели.

От удара у такси отлетел бампер и повредило капот. У скорой помощи, судя по всему, разбита передняя часть машины. Все обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранители.

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