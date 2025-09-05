Фельдшер погиб в ДТП со скорой помощью в Курске

Скорая помощь столкнулась с грузовиком на улице Красной армии в Курске, погиб фельдшер. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

По его словам, также получили травмы водитель, медсестра и два пассажира микроавтобуса, в том числе беременная. Их отправили в областную больницу. Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

В региональном управлении МВД уточнили, что при столкновении грузовик задел еще и припаркованный легковой автомобиль. Причины происшествия устанавливаются.

«Никто не видел из свидетелей ни светофора, ни звуковой у скорой. Непонятно, кто нарушил», — сообщила 360.ru местная жительница.

По ее словам, авария произошла рано утром: в 06:50 другая машина скорой помощи уже увозила пострадавших.

Ранее машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Porsche в Москве. Водитель иномарки утверждал, что его визави значительно превысил скорость, хотя в салоне не было ни медиков, ни пациентов, а проблесковые маячки были выключены.