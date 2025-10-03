«Фекальное убежище». Жителям Волгодонска предложили спасаться в подвале с нечистотами

В Волгодонске жители многоэтажного дома сообщили о том, что им предлагают использовать в качестве бомбоубежища затопленный фекальными массами подвал. Об этом рассказало издание «Блокнот» .

По словам местных жителей, идущий из подвала запах ощутим и на верхних этажах. Притом проблема не нова, помещение периодически затапливает с 2019 года. Последний подъем канализационных стоков устранить не могут уже больше недели.

Обращение к местным руководящим органам не помогли. Управляющая компания просто закрыла доступ в подвал. Это помещение официально зарегистрировано как бомбоубежище.

«В подвале, где масс по щиколотку, должны в случае опасности прятаться люди!» — возмущались жители.

Особенно пострадали квартиры первых этажей. Здесь люди вынуждены держать окна открытыми даже в холод и закладывать двери мокрыми тряпками, чтобы хоть как-то защититься от неприятного запаха.

Ранее бомбоубежище времен блокады реконструировали в Санкт-Петербурге.