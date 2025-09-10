Бомбоубежище времен блокады реконструировали в Санкт-Петербурге
Реконструкцию блокадного бомбоубежища, расположенного в историческом здании Педиатрического университета, завершили в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала директор вузовского музея Ирина Савина в беседе с газетой «Петербургский дневник».
«Здесь было оборудовано 14 бомбоубежищ. Самое большое находилось в хирургическом корпусе, там был самый большой подвал», — привел слова Савиной сайт RT.
Она добавила, что воссоздать экспозицию решили в подвале нынешнего административного корпуса, так как там наиболее подходящие условия.
«Когда мы оформляли экспозицию, наши сотрудники жаловались, что в подвале нечем дышать, тут низкие потолки и нет окон. А медики с детьми здесь жили полгода», — отметила она.
Директор музея добавила, что дети в бомбоубежище сидели у буржуйки, а медсестры рассказывали им сказки.