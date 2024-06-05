Фейк: водитель съехавшей в кювет фуры три дня замерзал на трассе в Тюменской области

В Сети начали распространять слухи о том, что дальнобойщик из-за ДТП третьи сутки жжет костер, чтобы выжить в Тюменской области. Ничего общего с действительностью эта информация не имеет.

Фейк

В российских социальных сетях появились сообщения, что на трассе в Тюменской области дальнобойщик попал в ДТП. Чтобы выжить, мужчина якобы третьи сутки греется у костра рядом с поврежденной фурой.

Правда

В реальности авария произошла еще в 2020 году. Неравнодушные пользователи «ВКонтакте» бросали клич о помощи, и в короткие сроки водителю собрали все необходимое. Грузовую машину помогли вытащить сотрудники МЧС.

«Дорожные службы организовали эвакуацию автомобиля из кювета. Водитель находился на связи. Угрозы жизни и здоровью нет», — сообщил начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Новость тиражируют в Сети уже четыре года. Ее нередко используют для привлечения большого количества пользователей и просмотров в разных пабликах и группах. Таким образом, информация о том, что дальнобойщик из-за ДТП несколько дней жег костер, чтобы выжить в Тюменской области, недостоверна.

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