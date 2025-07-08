Фейк: в Московской области из питомника сбежали волк и олень

В селе Воютино в Московской области из питомника якобы сбежали волк и олень. Местные жители, опасаясь за свою безопасность, просят поймать хотя бы хищника. Что произошло на самом деле, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что жители села Воютино в Подмосковье жалуются на то, что им мешают дикие животные, которые сбежали из местного питомника. В интернете распространились кадры с волком и оленями, которые свободно разгуливали вдоль дорог и частных участков.

Правда

В пресс-службе поселка городского типа Шаховская, на территории которого находится Воютино, 360.ru сообщили, что по улицам и дорогам бегал не волк, а гибрид волка с собакой — волкособ. Отдельно в администрации отметили, что особь уже отловили и она находится в специализированном питомнике. При этом не уточняется информация о хозяевах волкособа.

Жители Воютино обвиняли хозяйку питомника для животных в том, что у нее содержатся дикие животные, и именно они сбежали и бродят по территории села. В беседе с 360.ru хозяйка питомника заверила, что содержит только яков, коров и коз.

В администрации Шаховской также рассказали, что олени и вовсе были сняты не на территории поселка. По утверждению представителей местных властей, олени, вероятно, сбежали из контактного зоопарка в Волоколамском районе. Рядом со Львово находится оленья ферма, на которой содержатся олени, лани и другие животные.

Таким образом, информация о том, что из питомника в селе Воютино недалеко от пгт Шаховская в Подмосковье сбежали волк и олени, лишь частично достоверна. В селе Воютино действительно отловили гибрид волка и собаки — волкособа, у кого он сбежал, не сообщается.

Волкособ — это больше сторожевая собака. Оленей и вовсе засняли в соседнем районе, к Воютино и Шаховской они, по заявлению представителей властей, не имеют.

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