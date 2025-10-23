Фейк: россиян начали травить через пробники духов в почтовых ящиках

В соцсетях снова оживили фейк 2015 года об отравленных духах в почтовых ящиках

В интернете появилась информация, что россиян будут травить через подброшенные в почтовые ящики пробники духов. Однако эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

В мессенджерах рассылают сообщения, что неизвестные якобы подбрасывают в почтовые ящики пробники духов. Если их понюхать, то можно отравиться вплоть до летального исхода.

Правда

Этот фейк гуляет по соцсетям уже около 10 лет. 360.ru уже разбирал этот вброс в декабре прошлого года. На этот раз авторы поленились даже поменять иллюстрацию к рассылке.

Информацию о ядовитых духах опровергали органы внутренних дел. В Управлении МВД по Мордовии даже предупреждали, что за такую рассылку можно получить штраф.

Кроме того, это практически невозможно реализовать технически, чтобы не отравиться самим, а у жертвы не должно быть доступа к свежему воздуху.

