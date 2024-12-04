Фейк: пробники с ядовитыми духами раскидали по почтовым ящикам россиян

В социальных сетях завирусился фейк 2015 года о «парфюме-убийце»

Неизвестные авторы реанимировали миф девятилетней давности о том, что в почтовые ящики россиян разбросали пробники ядовитым парфюмом. Вброшенный фейк быстро подхватили редакторы региональных пабликов и распространили по социальным сетям.

Фейк

По почтовым ящикам россиян якобы разбросали образцы ядовитого парфюма под видом пробника духов, которые обычно бесплатно раздают в магазинах косметики. Авторы вброса проиллюстрировали свои сообщения размытой фотографией с пробником неизвестной парфюмерной продукции.

Правда

Это очередная волна старого фейка о «ядовитых духах», которые распространяются в разных регионах России с 2015 года. Иногда вброс реанимируют, и тогда руководители надзорных ведомств дают опровержение. В прошлом году эта роль досталась руководителю красноярского управления Роспотребнадзора Дмитрию Горяеву.

«Фейки о смертельно опасных пробниках духов, которые якобы раздают или дают понюхать на улице, дошли до красноярских чатов. Это абсолютно не соответствует действительности! Никаких подобных случаев не зарегистрировано!», — написал он в Telegram-канале.

Однако фейк оказался настолько живучим, что его даже тиражировали СМИ. Но после давали опровержения, когда не могли подтвердить реальные случаи отравления «ядовитыми духами.

Целью нового информационного вброса стала дестабилизация обстановки в обществе и поддержание напряжения в информационном поле.

Таким образом, информация о том, что почтовым ящикам россиян разбрасывают пробники «ядовитых духов» недостоверна. Это очередная волна старого фейка, которую распространяют в разных регионах России для дестабилизации общества.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.