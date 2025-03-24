Фейк: пять человек погибли при взрыве машины после ДТП на московской трассе

Видео с январской аварией в Москве использовали для набора подписчиков

Администраторы сообществ в социальных сетях и Telegram-каналов использовали кадры с места январской аварии на Юго-Восточной хорде в Москве для нагона подписчиков, выдав шокирующий контент за свежие кадры. Под коротким отрывком видео есть ссылка, ведущая якобы на полную трансляцию.

Фейк

Устроивший гонки на выезде из Москвы водитель автомобиля Lada Kalina на большой скорости влетел в отбойник. После удара автомобиль охватило пламенем, он взорвался. В салоне в момент удара находились три девушки и два парня, которые вели прямую трансляцию, в которую попал момент и последствия аварии.

Правда

Никаких официальных данных о подобных авариях за последние дни в Московском регионе не было. Для привлечения внимания к сообщению авторы использовали вырезанный отрывок видео с места аварии, которая произошла с автомобилем Daewoo Matiz на Юго-Восточной хорде в московском районе Лефортово 18 января 2025 года.

Тогда машина врезалась в фонарный столб и загорелась. От полученных травм на месте погибли два человека, еще один получил травмы.

При этом в закрепленном комментарии авторы разместили ссылку на закрытый Telegram-канал. Это может оказаться как попыткой распространить мошенническую информацию, так и недобросовестным способом набора подписчиков.

Сообщения с идентичным текстом и видео разошлось в ряде региональных и городских пабликов.

Таким образом, сообщения о том, что участвовавший в гонках на выезде из Москвы автомобиль Lada Kalina взорвался после удара об отбойник, не имеет никаких оснований, так же как и данные о гибели в аварии пяти человек. Это веерное сообщение, которое размещают мошенники в различных региональных пабликах для нагона трафика.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.