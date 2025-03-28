Фейк: пассажир сломавшего шасси Ан-12 в Новом Уренгое обвинил авиакомпанию

Разошедшийся в Telegram-каналах и социальных сетях ролик с якобы первым интервью пострадавшего пассажира самолета Ан-12, сломавшего шасси при посадке в аэропорту Нового Уренгоя, оказался сделанным при помощи нейросети. На кадрах герой обвинил в аварии авиакомпанию, которая не проводила техническое обслуживание борта.

Фейк

Авиакомпания «Атран» не проводила техническое обслуживание самолета Ан-12, повредившего шасси при посадке в аэропорту Нового Уренгоя. Об этом якобы заявил единственный госпитализированный пассажир рейса. Видео с его критикой разошлись по социальным сетям и Telegram-каналам.

Правда

За пассажира поврежденного самолета Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя авторы видео выдали жителя Шымкента, который пять лет назад попал в больницу после укуса каракурта — одного из самых ядовитых пауков в мире. Первоисточник видео доступен на YouTube-канале казахстанского издания Otyrar.

Взятые кадры прогнали через нейросеть для синтезации голоса с обвинениями в адрес российской авиакомпании и липсинга — чтобы движения губ героя видео совпали с придуманной авторами фейка речью.

Информация о том, что после аварийной посадки самолета Ан-12 в Новом Уренгое пострадавший пассажир обвинил авиакомпанию в отсутствии технического обслуживания борта, не соответствует действительности.

Появившееся интервью — дипфейк из видеоматериала казахстанского издания с госпитализированным жителем Шымкента после укуса каракурта.

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