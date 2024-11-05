Фейк: два человека пострадали при взрыве на территории СИЗО в Москве

Данные о 2 пострадавших при взрыве на территории СИЗО-3 в Москве опровергли

В Сети распространили информацию о том, что во время взрыва на территории московского СИЗО № 3 в 1-м Силикатном проезде пострадали два человека. Однако эти данные не соответствуют действительности.

Фейк

Взрыв якобы произошел при проведении сварочных работ 4 ноября.

Правда

В действительности никаких происшествий на территории СИЗО-3 в Москве не фиксировали. Вот как прокомментировали информацию в самом учреждении:

«Нет, это ложная информация. У нас все без происшествий», — заявили в учреждении.

Также сообщение опровергли и в московском главном управлении ФСИН.

«Информация о взрыве на территории СИЗО-3 ГУФСИН России по Москве не соответствует действительности. Учреждение работает в штатном режиме», — указали в ведомстве.

Таким образом, информация о том, что два человека пострадали во время взрыва на территории СИЗО в Москве, недостоверна. Сообщение опровергли в самом СИЗО-3 и заявили, что это ложная информация. Также с опровержением выступил и московский главк ФСИН. Там подтвердили, что данные о взрыве не соответствуют действительности и учреждение работает в штатном режиме.

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