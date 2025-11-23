Фанаты «Спартака» жестоко избили болельщика ЦСКА после дерби

В Москве после футбольного матча фанаты «Спартака» жестоко избили болельщика в шарфе ЦСКА. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot .

Драка произошла около трибуны на стадионе «Открытие Арена».

Как сообщил директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо, по этому факту пройдет разбирательство. В нем будут участвовать коллеги и правоохранительные органы. По отношению к нападавшим применят санкции.

Брейдо добавил, что ранее фанаты подрались на центральных трибунах во время матча.

В конце лета болельщики «Спартака» и «Локомотива» отличились, скандируя ненормативную лексику и оскорбительные выражения во время гостевого матча. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обещал рассмотреть поведение фанатов.