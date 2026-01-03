Петербурженка похвасталась в соцсетях сексом на могиле родственников

Девушка из Санкт-Петербурга рассказала в соцсетях, как вместе с парнем осквернила могилу матери, бабушки и семилетней сестры. Когда подписчики осудили выходку, она попыталась удалить пост, сообщила 78.ru .

Треш-блогерша оставила в личном канале аудиосообщения с рассказом о том, как она занималась сексом на семейной могиле в Сестрорецке. В ней захоронили трех человек: сначала семилетнюю сестру, умершую от рака крови, затем бабушку и мать. Свои похождения девушка проиллюстрировала фото, снятым в интимный момент.

«Мамкиных данных там нет, потому что нет бабок, чтобы установить новое надгробие, а так там еще сестра, которая умерла в семь лет от рака крови. <…> То есть мы осквернили сразу трех», — рассказала она.

Подписчики откровенность девушки не оценили, осудили ее и растиражировали пост в соцсетях. Блогерша удалила аудиосообщения и фото, но записи сохранились в интернете.