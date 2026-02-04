Эвакуацию школьников после нападения восьмиклассницы в Красноярске сняли на видео

Учеников отправили по домам после нападения на школу в Красноярске

После нападения восьмиклассницы на школу в Красноярске учеников отправили по домам. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления образования .

По ее данным, пострадали педагог и несколько ребят, троих госпитализировали с ожогами.

«Учебный процесс прекращен, школьники отправлены по домам. Управлением образования организована проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям сотрудников учебного заведения», — добавили в пресс-службе.

Психолог и социальный педагог проведут работу с учениками.

В распоряжении 360.ru появилось видео эвакуации в школе. На кадрах видно, как ученики спускаются по лестнице — один из школьников шел по пояс без одежды с ожогами на спине.

Следователи завели уголовные дела по факту случившегося.