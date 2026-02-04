Эвакуацию школьников после нападения восьмиклассницы в Красноярске сняли на видео
Учеников отправили по домам после нападения на школу в Красноярске
После нападения восьмиклассницы на школу в Красноярске учеников отправили по домам. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления образования.
По ее данным, пострадали педагог и несколько ребят, троих госпитализировали с ожогами.
«Учебный процесс прекращен, школьники отправлены по домам. Управлением образования организована проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям сотрудников учебного заведения», — добавили в пресс-службе.
Психолог и социальный педагог проведут работу с учениками.
В распоряжении 360.ru появилось видео эвакуации в школе. На кадрах видно, как ученики спускаются по лестнице — один из школьников шел по пояс без одежды с ожогами на спине.
Следователи завели уголовные дела по факту случившегося.