Эвакуацию начали в московском ТЦ «Крылатский»

В Москве ТЦ «Крылатский» эвакуировали из-за похожего на гранату предмета

У входа в московский торговый центр «Крылатский» нашли напоминающий гранату предмет. В ТЦ объявили эвакуацию, сообщил источник 360.ru.

Информация о ЧП на Осеннем бульваре, 12, поступила в оперативные службы в 12:16 22 октября.

«При входе нашли предмет, похожий на гранату. Эвакуация. Место оцеплено», — уточнил источник.

По данным ТАСС, в целях безопасности из здания торгового центра вывели около 100 человек. Правоохранители начали проверку.

Официально эти сведения пока не подтверждали. Выставленное у ТЦ оцепление позже сняли.

В конце прошлой недели в вагоне метро на станции «Юго-Западная» мужчина взорвал страйкбольную гранату. Пострадал ребенок.