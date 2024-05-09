Эвакуацию начали в московском ТЦ «Южные ворота» | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 16:52 Эвакуацию начали в московском ТЦ «Южные ворота» Задымление произошло в ТЦ «Южные ворота» на юге Москвы, людей эвакуируют РИА «Новости»

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В здании торгового центра «Южные ворота» 9 мая произошло задымлении. ТЦ, расположенный на 19-м километре МКАД в московском районе Братеево, начали эвакуировать. Об этом 360.ru сообщил источник.

Информация о ЧП поступила в оперативные службы в 16:05. Из торгового центра начали выводить посетителей и персонал.

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При обследовании здания выяснилось, что на кухне в одном из кафе произошла вспышка из-за жировых отложений, но к горению это не привело. Из ТЦ эвакуировали 20 человек. Данных о возможных пострадавших пока нет.

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