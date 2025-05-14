Жителей Тюменской области предупредили о второй волне паводка

По прогнозам Гидрометцентра России, в мае ожидается значительный подъем уровня воды на реке Ишим у села Викулово из-за сброса из Сергеевского водохранилища в Тюменской области. Об этом написал URA.RU .

Метеорологи предупреждают, что с 16 по 18 мая из-за второй волны половодья, вызванной сбросами из Сергеевского водохранилища, могут быть достигнуты критерии опасного явления. Максимальный уровень воды прогнозируется с 20 по 24 мая в интервале от 1000 до 1090 сантиметров над нулем поста, сообщил RT.

Ранее сообщалось, что ледоход на Оби с 11 по 12 мая преодолел расстояние в 12 километров и замедлился.