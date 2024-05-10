Эвакуацию из общежития Минобороны в Хамовниках начали из-за задымления | 360°

Эксклюзив 10 мая 2024, 19:49 Эвакуацию из общежития Минобороны в Хамовниках начали из-за задымления Источник 360.ru: в Хамовниках эвакуируют общежитие Минобороны РИА «Новости»

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Общежитие Минобороны эвакуируют в Хамовниках из-за задымления. О ЧП сообщил источник 360.ru.

Общежитие располагается в проезде Девичьего поля. В здании 13 этажей.

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По предварительным данным, очаг может находиться на шестом этаже, добавил собеседник 360.ru. Источником задымления стал загоревшийся мусор.

Все обстоятельства уточняются.