Эвакуацию из общежития Минобороны в Хамовниках начали из-за задымления | 360°

10 мая 2024, 19:49
Эвакуацию из общежития Минобороны в Хамовниках начали из-за задымления
Источник 360.ru: в Хамовниках эвакуируют общежитие Минобороны
Общежитие Минобороны эвакуируют в Хамовниках из-за задымления. О ЧП сообщил источник 360.ru.
Общежитие располагается в проезде Девичьего поля. В здании 13 этажей.
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По предварительным данным, очаг может находиться на шестом этаже, добавил собеседник 360.ru. Источником задымления стал загоревшийся мусор.
Все обстоятельства уточняются.
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