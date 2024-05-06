Два человека пострадали при пожаре в частном доме в районе Горелово в Петербурге | 360°

06 мая 2024, 11:43
Два человека пострадали при пожаре в частном доме в районе Горелово в Петербурге
Крупный пожар охватил двухэтажный частный дом в петербургском районе Горелово. Не обошлось без пострадавших, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МЧС города.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось по всей площади строения. В ликвидации огня были задействованы 15 спасателей и три единицы техники.
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Госпитализация потребовалась мужчине и женщине. Организована проверка.
Санкт-Петербург
Пожары
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