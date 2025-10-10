«Этот снег будет сильнее»: зима начнет подкрадываться к Москве после 13 октября

В Сети москвичей напугали страшным циклоном «Барбара», который завтра накроет столицу. Вместе с ним начнутся ливни и холода. Непогода будет бушевать целых девять дней. Неужели действительно придется доставать зимнюю одежду раньше времени? На этот вопрос ответил синоптик и военный метеоролог Александр Ильин в беседе с 360.ru.

По его словам, Москву накроет южный циклон. Такие всегда несут в себе большое количество запасов влаги, поэтому дожди в Подмосковье действительно начнутся.

«Но говорить, что нам сильно не повезет, я бы не стал. Уже по пути с Черноморского побережья к нам циклон растеряет всю свою влагу, и нам достанется совсем немного запаса воды. От семи до 15 миллиметров за двое суток может выпасть. Вряд ли больше», — сказал синоптик.

Также эксперт предупредил жителей столичного региона о похолодании. В ночь с субботы на воскресенье пройдет холодный фронт этого циклона и температура понизится до +7... +9 градусов. В понедельник станет холоднее — +4… +9 градусов, похожая погода сохранится до конца следующей недели.

Также в период с 13 по 16 октября в ночное время могут выпасть осадки в виде мокрого снега. Однако плотного покрова Ильин призвал не ждать. Снежинки смешаются с каплями дождя, будут падать на землю и сразу таять.

«Следующая порция мокрого снега уже не за горами — ожидается на стыке второй и третьей декады октября. Этот снег будет сильнее», — отметил эксперт.

По его словам, в некоторых местах снежный покров даже полежит какое-то время.