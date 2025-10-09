На Центральную Россию надвигается циклон «Барбара»

Сильные дожди и похолодание ожидаются в Центральной России в ближайшее время. Причиной станет циклон «Барбара», предупредил центр «Фобос».

В Румынии «Барбара» вызвала экстремальные дожди, а в Болгарию и Сербию принесла снегопады.

В России, по прогнозам синоптиков, непогода сначала накроет юг страны: от Кубани до Азова пройдут сильные дожди, в Сочи должно выпасть более 40% месячной нормы осадков.

Но сильнее всего «Барбара» будет бушевать в Центральной России, отметила tulpressa. В Москве погода начнет портиться уже сегодня: начнется все со слабых дождей, но в выходные ситуация усугубится.

Ожидаются сильное похолодание и ливни. За время непогоды в Москве может выпасть почти половина месячной нормы осадков.