«Этому видео около года». Полиция опровергла появление растяжки с гранатой в Подмосковье

Распространившиеся по Telegram-каналам кадры растяжки с гранатой, установленной якобы в Солнечногорске, сняты около года назад. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

В ведомстве подчеркнули, что авторы видео вбрасывали его на протяжении двух месяцев.

Речь идет о кадрах, якобы снятых жительницей Солнечногорска, которые разошлись по социальным сетям: женщина будто стала свидетелем, как неизвестные установили растяжку с гранатой между деревьями.

«Этому видео около года. Его повторно скидывают на протяжении уже двух месяцев. Данная информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе подмосковного главка.

