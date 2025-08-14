МВД опровергло предложение о запрете заглушек для ремней безопасности

В МВД России не предлагали запретить продажу заглушек для ремней безопасности, а также ввести обязательное использование ремней со специальной расцветкой. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС .

«МВД России на данный момент не выходило с предложениями по внесению изменений в законодательство, касающееся применения описанных методов», — подчеркнули в ведомстве.

В Научном центре безопасности дорожного движения объяснили, что соответствующие идеи ранее выдвинули в рамках научной дискуссии.

Ранее в России ужесточили правила перевозки детей в автомобиле. Согласно новым требованиям, адаптеры, накладки на ремни безопасности, фиксаторы, гибкие элементы с пряжками и другие аналогичные предметы не являются удерживающими системами.

Их использование считается нарушением ПДД, водителю грозит штраф в размере до трех тысяч рублей.