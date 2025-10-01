«Это похоже на абсурд»: почему не стоит вводить права на электросамокаты

Зампредседателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов предложил распространить категорию водительских прав «М» на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. К чему это приведет, рассказал 360.ru председатель Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации «КолеСИМ» Дмитрий Смешко.

Он рассказал, что предложение Холодова нуждается в прояснении, поскольку к средствам индивидуальной мобильности относятся и гироскутеры, и даже детские игрушечные автомобили.

«Давайте представим картину, что сотрудник ГАИ останавливает восьмилетнего ребенка на тротуаре и спрашивает у него права. А это не шутка. Движение на велосипедах и СИМах без сопровождения взрослых разрешено с семи лет, а права можно получить не ранее 16. Это похоже на абсурд», — рассказал Смешко.

Он предложил вместо этого развивать инфраструктуру и прокладывать больше велодорожек.

В августе депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить прокат электросамокатов. Он объяснил, что для их эксплуатации в России нет ни инфраструктуры, ни законодательной базы.