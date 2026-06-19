«Это мои дети». Незнакомка преследовала мать с коляской в центре Уфы

Незнакомка попыталась вырвать коляску с ребенком у матери в Уфе

Женщина попыталась выхватить у матери коляску с ребенком в центре Уфы. Незнакомка утверждала, что это девочка принадлежит ей. Об этом 360.ru сообщил источник.

Мать шла по улице с двумя дочерьми, когда за семьей увязалась незнакомка. Она пыталась забрать коляску с младшей девочкой и утверждала, что дети якобы принадлежат ей.

Проходивший мимо мужчина заметил происходящее и проводил испуганную женщину с детьми до закрытого жилого комплекса. Но преследовательница смогла пройти во двор, так как у нее оказались ключи. Мать предположила, что прохожая могла находиться под воздействием запрещенных веществ и попросила вызвать охрану.

«Они насилуют моих детей, здесь на 25 этаже» — заявила девушка.

На вопрос о том, зачем она преследовала женщину и девочек, незнакомка ответила, что ребенок похож на ее и она попросила его показать.

«Не нужны мне ее дети, я своих хочу спасти», — сказала она.

Пока мужчина разбирался с незнакомкой, мать с детьми ушла.

Информацию о происшествии зарегистрировали в отделе полиции № 7 Управления МВД России по городу Уфе.

«Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают личность женщины, фигурирующей на видео», — сообщил дежурный сотрудник пресс-центра МВД по Республике Башкортостан.

Ранее телефонные мошенники начали использовать новую схему с участием детей: они убеждают их уходить из дома и не выходить на связь. После этого злоумышленники имитируют похищение ребенка и требуют выкуп.