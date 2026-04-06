«Этих людей Всевышний послал»: житель Дагестана спас женщину и детей из тонущего авто

Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из тонущего в водовороте автомобиля. Как это было, рассказала 360.ru сама спасенная Лейла.

Она сообщила, что живет в Грозном, но в Дагестане бывает часто, поскольку там у нее родственники. Так было и на этот раз — рано утром 28 марта она села за руль, посадила в машину детей и отправилась в соседнюю республику.

Проезжая село Новый Хушет, она почувствовала, что теряет управление.

«Если бы я была одна, я могла бы выбраться и посидеть на крыше машины. Но когда у меня четверо маленьких детей, то просто оставалось сидеть внутри и ждать помощи. Дети увидели, что в машину уже стала пробираться вода, я их успокаивала: не переживайте, все будет хорошо, нам помогут», — рассказала женщина.

Связаться со спасателями, по ее словам, не удавалось не меньше получаса. Еще через 20 минут ей стало плохо, а помощь все не приходила.

«Нам кислорода не хватало в машине. Уже и паника началась. Когда ты переживаешь, волнуешься, то еще хуже бывает. И вот средний мой сын, ему в октябре оперировали сердце, я смотрю, синеет от плача. У меня тогда началась истерика», — заявила Лейла.

Через грязные окна нельзя было увидеть, что происходит снаружи. Находившийся на улице мужчина заметил, что в салоне кто-то есть, только после того, как старший сын Лейлы пробрался в багажник и немного протер стекло. По одному спаситель вытащил детей через люк в крыше. Лейла осталась в салоне, ее отбуксировали через полчаса.

Затем он отвел всех к себе домой.

«Дома нас согрели, дали одежду, его жена все перестирала. Этих людей Всевышний послал нам. Если бы не они, 28-е число для нас было бы концом», — добавила собеседница 360.ru.

Мужчина категорически отказался брать деньги за помощь. Тогда спасенная решила, что о его подвиге должны узнать как можно больше людей.

Муж женщины сейчас служит в зоне специальной военной операции.

