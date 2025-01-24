Обнародованная ранее расшифровка переговоров экипажа с диспетчерами якобы на борту потерпевшего крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) отличается от оригинала. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, сообщило агентство «Казинформ» .

«Где-то в интернете кто-то что-то опубликовал. Это не означает, что это истина. Есть большое отличие от содержимого черных ящиков», — подчеркнул он, говоря об «утечке» данных бортовых самописцев.

Бозумбаев подчеркнул, что при расшифровке черных ящиков одинаковый доступ к данным имели эксперты из Казахстана, Азербайджана, России и Бразилии.

Ранее казахстанский вице-премьер, который возглавляет комиссию по расследованию крушения самолета, подчеркнул, что предварительный отчет об авиакатастрофе возле Актау могут опубликовать на следующей неделе.