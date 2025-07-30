Собаку в преклонном возрасте бросили на произвол судьбы, она прибилась к магазину в деревне Чечевилово в Воскресенске. Пса сильно избили, но он снова вернулся к магазину — ему некуда идти, рассказали 360.ru неравнодушные граждане.

«Она прибилась к магазину, но сын продавщицы сильно избил собаку и куда-то вывез. Через месяц пес пришел обратно. Люди боятся, что если его опять увидит тот изверг, то убьет», — рассказала девушка.

Собака немолодая, добрая, ее надо спасать, пока неадекватный мужчина не прибил животное. Девушка обратилась за помощью, так как сама не местная.

Недавно в Анапе произошел резонансный случай: собака умерла из-за отказа таксиста «Яндекса» везти животное в ветеринарную клинику. Девушка указала в приложении, что будет перевозка собаки, взяла плед, чтобы не испачкать сиденье, но таксист отказался выполнять заказ. Собака скончалась во дворе от инфаркта.