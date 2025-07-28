Собачья жизнь за 300 рублей. Таксист в Анапе отказался везти умирающего лабрадора к врачу

В Анапе у женщины умерла собака из-за отказа водителя перевозить животное в больницу. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова в своем Telegram-канале .

Сказал, что испачкает салон

Происшествие случилось 25 июля. У жительницы Анапы Александры заболела собака, которую она восемь лет назад забрала из приюта перед усыплением. Животное начало скулить, дрожать, пускать пену изо рта.

Женщина попыталась вызвать такси через приложение «Яндекс», но поиск машины затянулся. Через 14 минут она позвонила в сервис, объяснила ситуацию и попросила срочно прислать автомобиль. Диспетчер пообещал сделать пометку о перевозке животного.

«Александра взяла с собой покрывало, чтобы не испачкать салон, и спустилась во двор. Такси приехало, водитель увидел собаку и отказался выполнять заказ. Сказал, что собака испачкает салон», — заявила Ахмедова.

Найти новую машину не успели

Женщина пыталась уговорить его, предлагала оплатить химчистку, сняла шофера на телефон, но он заблокировал двери и уехал со словами: «Езжайте как хотите».

«Найти новую машину Александра не успела, собака умерла во дворе. Потом она говорила с ветеринарами, сказали, что, скорее всего, у собаки был инфаркт и всего 30 минут на то, чтобы ее спасти», — сказала Ахмедова.

После случившегося Александра получила сообщения от других владельцев животных, которые сталкивались с отказами со стороны таксистов.

Конфликт менталитетов

По словам Ахмедовой, основная часть работников такси — мигранты, которые считают собак харамным животным. В менталитете иностранцев отношение к домашним питомцам сильно отличается от российского.

«Яндексу надо определиться — мы подчиняемся менталитету тех, кого компании удалось нанять на работу, или компания-монополист сама проводит чистку в своих рядах, настаивает на исполнении своих правил и выгоняет водителей, отказавшихся выполнить прописанные компанией условия», — написала она.

Ответа от компании еще не последовало. Пока Александре прислали только компенсацию в размере 300 рублей.