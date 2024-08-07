Ребенку зажало ногу на эскалаторе в московском метро

Ребенку зажало ногу на эскалаторе на станции метро «Театральная» в Москве

Фото: РИА «Новости»

На станции метро «Театральная» в Москве ногу ребенка затянуло в эскалатор. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, ногу удалось извлечь. Ребенка перенесли в медицинский пункт на станции метро.

«Резанная рана большого пальца с повреждением ногтевых фалангов», — уточнил источник.

На место прибыли экстренные службы для уточнения обстоятельств произошедшего. Другие подробности инцидента уточняются.

Ранее трехлетний мальчик сломал стопу на эскалаторе в петербургском метро. Его мать попыталась самостоятельно вытащить ногу сына, но ничего не получилось.

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