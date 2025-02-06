«Еще один день снегоборьбы». Ветер в аэропорту Николаевска-на-Амуре достиг 34 м/с

Ветер в аэропорту Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае достиг 34 метров в секунду, в то время синоптики прогнозировали порывы до 21 метра. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

«Раннее утро „одарило“ сотрудников местного аэропорта метелью со шквалистым ветром — порывы достигали 34 метров в секунду», — отметили в компании.

Перевозчик опубликовал кадры с метелью. Сотрудники воздушной гавани в течение дня занимались расчисткой перрона и стоянки для самолетов, но снег продолжил идти.

«Завтра предстоит ещё один день снегоборьбы», — добавили в пресс-службе.

По ее данным, из-за снежного циклона сбился привычный ритм полетов. «Хабаровские авиалинии» выразили надежду, что стандартный график выполнения рейсов удастся восстановить к 8 февраля.

Ранее из-за снежного заноса на Сахалине застрял поезд с пассажирами. В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели отменили несколько рейсов.