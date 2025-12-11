Еще один беспилотник сбили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Это уже 32-й беспилотник за ночь. О первой атаке градоначальник сообщил вчера в 23:40. Новые сообщения о БПЛА появлялись до 03:09. Последний, 32-й дрон, сбили утром в 07:16. Мэр отмечал, что на все места падения обломков отправились сотрудники оперативных служб.

Также ограничения на полеты самолетов ввели в аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что пассажирам во Внуково пришлось спать на ковриках из-за закрытого воздушного пространства в Москве. Более 130 рейсов отменили, задержали или перенаправили в другие авиагавани.