Франция и Испании усилили борьбу с лесными пожарами перед новой волной жары

Бушующие во Франции и Испании лесные пожары распространились на площади более 100 тысяч гектаров. Спасатели двух стран усилили попытки распространения огня в преддверии прихода новой волны жары, когда температура воздуха прогреется до +40 градусов. Об этом сообщила газета The Guardian .

В Испании самый крупный очаг пожара расположен в местности Авила, находящейся к западу от Мадрида. Пламя охватило более 70 тысяч гектаров, что стало рекордным за всю историю наблюдений.

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка заявил, что понедельник и вторник являются «абсолютно решающими днями» перед тем, как температура снова повысится.

По данным метеорологической службы Aemet, уже в среду воздух прогреется до +40 градусов, а порывистые южные ветра еще сильнее раздуют огонь. Синоптики предупредили, что жара останется в регионе до воскресенья.

Во Франции пламя охватило Жиронду и винодельческую провинцию Бордо, где пожары подошли к столице региона. Мэр города Томас Казенав не исключил предстоящей эвакуации жителей.

В Жиронде сгорели уже 420 гектаров леса, что стало крупнейшим разрушением французских земель со Второй мировой войны. В коммуне Кестас, расположенной в 16 километрах от столицы Бордо, пожарные выкорчевали деревья, чтобы создать преграду для дальнейшего распространения пламени.

Высокая температура из-за лесных пожаров привела к возникновению пирокучевых облаков, состоящих из дыма и горячего воздуха на юго-западе Франции. Пресс-секретарь федерации пожарных команд Эрик Брокарди предупредил, что подобные облака не содержал флаги при этом создают сильный ветер, раздувающий пламя на земле, а также способны вызывать молнии, что грозит новыми очагами возгорания.