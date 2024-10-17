Дикий енот застрял в проволоке на западе Москвы

Источник 360.ru: запутавшегося в проволоке на дереве енота спасают в Москве

Енот запутался в проволоке на дереве в Москве и не может сам выбраться. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

По имеющимся данным, животное застряло на дереве рядом с Аминьевским шоссе, на место выдвинулись спасатели. Подробности ЧП пока неизвестны.

Ранее в Москве попал в беду домашний енот. Очевидец обратился в экстренные службы с просьбой помочь зверю, который прыгнул в Москву-реку возле Братеевского моста и видимо зацепился за что-то поводком.

На помощь еноту направились спасатели на катере, однако при проверке информации оказалось, что владелец просто купал питомца, и помощь МЧС не требуется.