Дикий енот застрял в проволоке на западе Москвы

Енот запутался в проволоке на дереве в Москве и не может сам выбраться. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.
По имеющимся данным, животное застряло на дереве рядом с Аминьевским шоссе, на место выдвинулись спасатели. Подробности ЧП пока неизвестны.
Ранее в Москве попал в беду домашний енот. Очевидец обратился в экстренные службы с просьбой помочь зверю, который прыгнул в Москву-реку возле Братеевского моста и видимо зацепился за что-то поводком.
На помощь еноту направились спасатели на катере, однако при проверке информации оказалось, что владелец просто купал питомца, и помощь МЧС не требуется.
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