Енот потерялся на северо-западе Москвы

В понедельник, 4 ноября, на северо-западе Москвы потерялся енот. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло в районе дома 11 по Неманскому проезду в районе Строгино. Хозяева обнаружили пропажу питомца и обратились к специалистам.
В итоге животное удалось обнаружить в подъезде, енот не пострадал.
В октябре енот запутался в проволоке на дереве в Москве. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что их помощь не потребовалась, хозяин просто купал питомца.
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