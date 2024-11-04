Енот потерялся на северо-западе Москвы

В понедельник, 4 ноября, на северо-западе Москвы потерялся енот. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома 11 по Неманскому проезду в районе Строгино. Хозяева обнаружили пропажу питомца и обратились к специалистам.

В итоге животное удалось обнаружить в подъезде, енот не пострадал.

В октябре енот запутался в проволоке на дереве в Москве. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что их помощь не потребовалась, хозяин просто купал питомца.