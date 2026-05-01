Энергетики начали восстанавливать объекты в Запорожской области после атак ВСУ

Энергетики Запорожской области восстанавливают энергоснабжение после ночных ударов ВСУ. Часть области обесточена, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале .

«Прошлой ночью энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника», — написал он.

В результате обстрелов пострадали несколько энергетических объектов, что вызвало частичное отключение электричества в ряде населенных пунктов региона.

Все службы работают в усиленном режиме. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет как можно большему числу людей.

Ранее в Херсонской области в результате атак ВСУ погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Старой Маячкой и Брилевкой беспилотник нанес удар по территории сельхозпредприятия.