Электровелосипед взорвался в пятиэтажке в Саратове

Электровелосипед взорвался в одном из домов на Бахметьевской улице в Саратове. О ЧП сообщила в своем Telegram-канале мэр города Лада Мокроусова.

ЧП произошло в квартире дома № 33. Взрыв был такой силы, что рухнула межквартирная перегородка, после вспыхнул пожар, уточнила она.

Среди жителей никто не пострадал. На место прибыли специалисты экстренных служб. Жильцам окажут всю необходимую помощь, в том числе при необходимости обеспечат размещение в маневренном жилье, подчеркнула Мокроусова.

В региональном главке МЧС местному телеканалу «Саратов 24» сообщили, что информацию о возгорании в квартире на пятом этаже получили в 09:45. Огонь успел охватить 10 квадратных метров.

Эвакуацию жителей не проводили. На месте работали шесть пожарных расчетов.

В прокуратуре Саратовской области сообщили, что начали проверку после пожара и обрушения перегородок в пятиэтажке.