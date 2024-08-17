Электроснабжение восстановили почти всем жителям Владивостока

Почти всем жителям Владивостока восстановили электроснабжение после аварии

Экстренные службы почти полностью восстановили электроснабжение во Владивостоке после масштабного сбоя в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

«Под напряжением находятся все высоковольтные подстанции Владивостока. Подачу электричества восстановили почти всем абонентам», — отметили в администрации.

В пресс-службе добавили, что аварийные бригады продолжают устранять последствия отключений.

Утром 17 августа приморская снабжающая компания «Примводоканал» заявила, что водоснабжение также полностью возобновили во Владивостоке.

Накануне в Приморском крае произошло массовое отключение света в результате замыкания в сетях сети 500 киловатт-час на Лучегорской ГРЭС. Глава региона Олег Кожемяко призывал население сообщать диспетчерам о фактах отсутствия света для оперативной починки электросетей.