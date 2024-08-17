Водоснабжение восстановили в большей части Владивостока

Подачу воды возобновили в большей части Владивостока, в ближайшие несколько часов в городе полностью устранят последствия аварии. Об этом сообщила пресс-служба «Примводоканала» .

В организации уточнили, что холодной водой уже обеспечены большинство домов, а жители в районах Чуркин и Некрасовская получат ее к полудню.

«Станции „Некрасовская“ и „Голдобина“ восстановили подачу энергии на водонасосные станции по состоянию на 05:00. „Приморские тепловые сети“ в свою очередь сообщили о возобновлении подачи горячей воды», — добавили в пресс-службе.

Массовое отключение электричества произошло в Приморье в пятницу. По данным властей, причиной стало замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. Из-за этой ситуации все больницы в регионе перевели на резервные источники питания, они работали в штатном режиме.