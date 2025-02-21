Электрошкаф загорелся в подвале старого четырехэтажного здания в Хамовниках

Возгорание произошло в электрошкафу, расположенного в подвале здания. Там же находится центральный тепловой пункт и бойлерная.

Источник сообщил о сером дыме. Металлическая дверь в подвал оказалась закрытой изнутри, по словам администрации, там мог находиться человек. Спасатели вскрыли дверь, пострадавшего отправили в больницу имени Склифосовского. Огонь разгорелся на площади пять квадратных метров, он потух сам.

Днем на Нижней Красносельской улице в Басманном районе Москвы загорелось административное здание. Задымление заметили в кафе «Мята Lounge». Люди эвакуировались самостоятельно.