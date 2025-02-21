Электрошкаф загорелся в подвале старого четырехэтажного здания в Хамовниках

Пожар разгорелся в подвале старого четырехэтажного здания в Хамовниках. Спасателям пришлось вскрывать металлическую дверь, сообщил источник 360.ru.
Возгорание произошло в электрошкафу, расположенного в подвале здания. Там же находится центральный тепловой пункт и бойлерная.
Источник сообщил о сером дыме. Металлическая дверь в подвал оказалась закрытой изнутри, по словам администрации, там мог находиться человек. Спасатели вскрыли дверь, пострадавшего отправили в больницу имени Склифосовского. Огонь разгорелся на площади пять квадратных метров, он потух сам.
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