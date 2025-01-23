Электрощит взорвался в одном из подъездов в Ясеневе

Источник 360.ru: в подъезде дома на улице Инессы Арманд взорвался электрощит

Один из электрощитов взорвался в подъезде дома № 8/17 на улице Инессы Арманд в Ясенево. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пожара нет, разрешений тоже. Как сообщил заявитель, позвонивший в экстренные службы, в доме искрят электрошкафы.

Само здание 16-этажное, не газифицировано. Подробности происшествия выясняются, официальная информация не поступала.

Ранее деревянный дом загорелся и обрушился в Новой Москве. В здании находились баллоны, поэтому существовала угроза взрыва. При пожаре погиб один человек, его тело сильно обгорело.