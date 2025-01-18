Деревянный дом загорелся и обрушился в Новой Москве

В деревне Харьино на территории поселения Филимонковского в Новой Москве загорелся деревянный двухэтажный дом. Существует угроза взрыва и перехода огня на соседнюю постройку, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы приняли вызов около 19 часов. Очевидцы сообщили, что открытый огонь объял деревянный двухэтажный дом размером 80 на 20 метров с пристройкой. В здании могла находиться женщина, но криков о помощи они не слышали.

К месту происшествия выдвинулись пожарные расчеты и бригады скорой помощи. Огонь распространился по всей площади постройки. В здании находились баллоны, поэтому существовала угроза взрыва. Кроме того, был риск перехода огня на соседнюю постройку.

В процессе тушения произошло обрушение на площади 150 квадратных метров. Огнеборцы проложили четыре магистральные линии и подключили 12 водяных стволов.

В Советском районе Уфы ранее сгорел магазин «Светофор». Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. Пресс-служба МЧС России показала кадры с места пожара.