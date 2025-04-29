Электромонтажник погиб в Дагестане от удара током

Mash Gor: в Дербенте во время ремонта ЛЭП погиб электромонтажник

Электромонтажник поднялся на опору линии электропередачи в Дербенте и получил смертельный удар током. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor .

Рабочий ремонтировал ЛЭП на улице Сальмана. По данным канала, он поднялся на столб в тот момент, когда по проводам пошло смертельно высокое напряжение.

Следственный комитет собирается возбудить уголовное дело по статье о нарушении техники безопасности. Официально эта информация пока не подтверждалась.

Ранее смертельное ЧП произошло в жилом доме в городе Кондопога. Из-за удара током у себя в квартире погибла 31-летняя местная жительница, которая принимала душ и одновременно использовала заряжающийся телефон.

От удара электричеством девушка скончалась на месте. По информации Следственного комитета по региону, у погибшей остался ребенок. В ведомстве напомнили о правилах безопасности и призвали ни в коем случае не пользоваться в ванной гаджетами, подключенным к сети.