Электрогитара убила током студента РГГУ

В РГГУ 23-летний студент погиб от удара током от электрогитары во время подготовки к концерту. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По его данным, молодой человек из Балашихи был бас-гитаристом университетского ансамбля. Он пришел на саундчек в актовый зал, подключил инструмент — все работало.

Когда ребята начали выступать, Денис взял гитару, внезапно задергался и упал в обморок. Студента экстренно госпитализировали, но в больнице он скончался, не приходя в сознание.

Причиной удара могло стать пересечение сигнального шнура с проводами питания электроусилителей или неправильное заземление сигнального кабеля гитары. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

Ранее в Уфе студент умер в общежитии из‑за заболевания сердечно‑сосудистой системы. Тело парня обнаружил его сосед по комнате.