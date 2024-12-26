Электробус вспыхнул на юго-западе Москвы

Электробус вспыхнул на улице Дмитрия Ульянова в Москве вечером 26 декабря. Об этом 360.ru сообщил источник.
«Электробус горит на проезжей части», — уточнил собеседник.
Людей в общественном транспорте нет. Причины возгорания пока неизвестны.
Ранее стало известно, что в ДТП попал рейсовый автобус и грузовик на Липецкой улице.
Ранее крупная авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла на трассе «ММК — Никольское — Горки». Водитель и два пассажира из легковушки скончались. Еще один человек выжил, его госпитализировали.
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