Электробус вспыхнул на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: автобус загорелся на улице Дмитрия Ульянова в Москве

Электробус вспыхнул на улице Дмитрия Ульянова в Москве вечером 26 декабря. Об этом 360.ru сообщил источник.

«Электробус горит на проезжей части», — уточнил собеседник.

Людей в общественном транспорте нет. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в ДТП попал рейсовый автобус и грузовик на Липецкой улице.

Ранее крупная авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла на трассе «ММК — Никольское — Горки». Водитель и два пассажира из легковушки скончались. Еще один человек выжил, его госпитализировали.