Электробус и иномарка попали в ДТП на западе Москвы, пострадали двое

Электробус 231 маршрута и легковушка Skoda столкнулись на Кутузовском проспекте. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его словам, электробус ехал без пассажиров.

«Есть зажатые и пострадавшие. Идет деблокация», — отметил собеседник 360.ru.

Он уточнил, что пострадали двое взрослых. Из-за ДТП перекрыли три полосы движения.

Ранее на юге Москвы — между станцией метро «Технопарк» и парком «Остров мечты» — самосвал столкнулся с надземным переходом. Сотрудники МЧС вызволили зажатого водителя. На кадрах с места аварии видно, что самосвал поднялся на заднюю часть шасси и встал практически вертикально, а кабина смялась из-за удара о переход.

Очевидцы рассказали, что водитель не опустил кузов после разгрузки, поэтому не смог проехать.