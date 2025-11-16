Электричка загорелась в Орехово-Зуеве

Прокуратура организовала проверку после возгорания электропоезда в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве проводят проверку после возгорания в электропоезде. По предварительным данным, вечером на остановочном пункте Заполицы загорелся тамбур вагона поезда, следовавшего маршрутом Москва—Черусти. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура .

Пассажиров оперативно эвакуировали, о пострадавших не сообщается. Причины пожара сейчас устанавливают специалисты. Восточная транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований пожарной безопасности и правил эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам проверки решат вопрос о мерах реагирования.

Ранее транспортная полиция задержала группу подростков, устроивших массовый погром в электричке Монино–Москва и напавших на помощника машиниста. Материалы передали в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.