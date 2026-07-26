Электричка столкнулась с автомобилем в Дагестане, водитель погиб

СКЖД: в Дагестане электричка столкнулась с автомобилем, водитель погиб

На железнодорожном переезде между селами Каякент и Берикей электричка Хасавюрт — Дербент столкнулась с автомобилем, водитель погиб. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В 11:04 26 июля легковая машина выехала на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но автомобиль был слишком близко и столкновения избежать не удалось.

Состав устоял на рельсах, на движение других поездов авария не повлияла.

Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнение законодательства по факту происшествия.

СКЖД напомнила водителям о бдительности при пересечении железнодорожных путей.

Ранее в Кировской области поезд столкнулся на переезде с лесовозом. Водитель и пассажир автомобиля получили травмы, лес вывалился на железнодорожные пути.